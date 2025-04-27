Битые огурцы по-корейски — взрывная закуска за 15 минут! Просто и вкусно. Эта пикантная закуска покорит вас сочетанием свежести огурцов, остроты чеснока и сладко-пряного соуса чили. Идеальный вариант для тех, кто любит яркие азиатские вкусы, но не хочет долго возиться с приготовлением. Всего несколько простых движений — и перед вами шедевр.
Ингредиенты
- 4 молодых огурца
- 3 зубчика чеснока
- 1 ст. л. соевого соуса
- 1 ст. л. соуса сладкий чили
- 1 ч. л. сахара
- 1/2 ч. л. молотой паприки
- 1/2 ч. л. кунжута
- 2 ст. л. растительного масла
- Зелень кинзы (по желанию)
Приготовление
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Огурцы промойте и обрежьте кончики. Положите в пакет и слегка отбейте кулинарным молотком, чтобы они треснули (но не развалились).
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Нарежьте огурцы на крупные куски (3-4 см) и сложите в миску.
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Добавьте пропущенный через пресс чеснок, соевый соус, соус чили, сахар и паприку. Аккуратно перемешайте.
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Разогрейте масло в ложке над огнем до появления легкого дымка, залейте огурцы.
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Посыпьте кунжутом и зеленью, дайте настояться 10 минут перед подачей.
Секреты: для более насыщенного вкуса оставьте на 30 минут в холодильнике, если любите острее — добавьте щепотку красного перца, подавайте охлажденными как закуску к мясу или рису.
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