Битые огурцы по-корейски — взрывная закуска за 15 минут! Просто и вкусно

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Битые огурцы по-корейски — взрывная закуска за 15 минут! Просто и вкусно. Эта пикантная закуска покорит вас сочетанием свежести огурцов, остроты чеснока и сладко-пряного соуса чили. Идеальный вариант для тех, кто любит яркие азиатские вкусы, но не хочет долго возиться с приготовлением. Всего несколько простых движений — и перед вами шедевр.

Ингредиенты

4 молодых огурца

3 зубчика чеснока

1 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. соуса сладкий чили

1 ч. л. сахара

1/2 ч. л. молотой паприки

1/2 ч. л. кунжута

2 ст. л. растительного масла

Зелень кинзы (по желанию)

Приготовление

Огурцы промойте и обрежьте кончики. Положите в пакет и слегка отбейте кулинарным молотком, чтобы они треснули (но не развалились). Нарежьте огурцы на крупные куски (3-4 см) и сложите в миску. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, соевый соус, соус чили, сахар и паприку. Аккуратно перемешайте. Разогрейте масло в ложке над огнем до появления легкого дымка, залейте огурцы. Посыпьте кунжутом и зеленью, дайте настояться 10 минут перед подачей.

Секреты: для более насыщенного вкуса оставьте на 30 минут в холодильнике, если любите острее — добавьте щепотку красного перца, подавайте охлажденными как закуску к мясу или рису.

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