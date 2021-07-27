Биолог предупредила о дальнейших мутациях COVID-19 на базе «дельта»-штамма

Индийский штамм коронавируса может продолжать мутировать. Об этом заявила ТАСС профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния), доктор биологических наук Анча Баранова.

По её словам, ответ на этот вопрос будет получен через полгода. Однако текущая ситуация даёт «надежду на то, что вариант «дельта» (индийский штамм) стабилизируется», то есть сохранит за собой наибольшее распространение и другим вариантам уже будет трудно войти на «его» территорию.

Опасность представляет то, что вариант «дельта» может уже на своём фоне приобретать дополнительные мутации, которые ещё сильнее испортят его патогенез, — цитирует её агентство.

Баранова добавила, что, если это произойдёт, то вирус может стать более инфекционным. Если же индийский штамм уже исчерпал свои «инфекционные пределы», то можно «расслабится».

Самой распространённой мутацией коронавируса на сегодняшний день в мире является штамм «дельта». Он встречается почти во всех странах Европы. По мнению ВОЗ, в ближайшие месяцы он будет доминировать на всей планете и вытеснять собой другие версии, если не появится ещё более мощный вариант.

Ранее учёные из США назвали штамм «дельта» самым заразным.