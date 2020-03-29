https://static.news.ru/photo/3475fb5a-71cf-11ea-9470-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Испании просчитались, когда решили тестировать на коронавирус всех граждан подряд. Такого мнения придерживается доктор биологических наук Константин Северинов.

Тот факт, что я вчера был здоров, не означает, что сегодня я не заболел, — цитирует RT учёного.

По его словам, массовое тестирование создаёт огромную нагрузку на систему здравоохранения и является неэффективным.

Биолог добавил, что в России несложно будет поставить тесты на коронавирус на поток. Он отметил, что немало клиник могли бы брать анализы, и их можно достаточно легко перепрофилировать.

Ранее NEWS.ru писал, что количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Испании превысило 70 тысяч. Умерли 6 тысяч человек. За последние сутки жертвами недуга стали 832 жителя страны. Ситуация в королевстве близка к катастрофе, пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. В Мадриде трупы хранят в крупном торговом центре. Заведение фактически превратили в морг. Крематории и похоронные агентства не могут справиться с ситуацией. Умерших кладут на катке ТЦ. Его площадь — 1800 квадратных метров.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.