Биолог: COVID-19 наносит неожиданный удар по рождаемости

https://static.news.ru/photo/15c48fe8-31d5-11eb-a05a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В США спад рождаемости из-за коронавируса фиксируется уже сейчас, что является очень странным, но согласуется с последней статистикой в США, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Проживающая в США биолог отметила в эфире на YouTube, что в последние два месяца в стране фиксируется странный спад рождаемости, причиной которого журналисты одного из исследовавших вопрос американских изданий считают коронавирус.

У нас в октябре-ноябре уже наблюдался спад рождаемости по сравнению с предыдущим годом — примерно на десять-пятнадцать процентов, — рассказала она.

По её словам, люди могли услышать про плохую ситуацию в Китае и отказаться от рождения детей. С другой стороны, коронавирус мог навредить не самой рождаемости, а статистке, так как из-за пандемии регистрация новых рождений, которые могут происходить «дома», производится с задержкой.

Баранова также опровергла распространённое утверждение о том, что самоизоляция подтолкнёт вверх рождаемость, так как пребывание дома будет провоцировать супругов «плодить детей».

На самом деле такого нет. Мы уже чётко видим, что у нас спад рождаемости наблюдается, а вовсе не наоборот, — заметила она.

Как сообщал NEWS.ru, в начале ноября Росстат сообщил, что осенью впервые с начала 2020 года в России зафиксирован рост рождаемости. В сентябре на свет появились 130,4 тысячи младенцев, что на 7,5% превышает показатель 2019 года.

Между тем, уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила ранее, что рождаемость в России за последние пять лет упала на 23,7%.