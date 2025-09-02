Бифштекс или котлета? Выбирать не нужно — готовим мечту мясоеда

Котлетки-бифштексы — это удачное сочетание сочности классических котлет и насыщенного вкуса бифштексов. Благодаря добавлению цукини они получаются нежными внутри, сохраняя при этом аппетитную корочку снаружи. Это блюдо готовится быстро из доступных ингредиентов, но становится настоящим украшением повседневного или праздничного стола.

400 г говяжьего фарша смешивают с 1 мелко нарезанной и обжаренной луковицей, 1-2 ст. л. тертого цукини, яйцом, щепоткой соли, паприки и прованских трав. Массу тщательно вымешивают и формируют котлетки. Обжаривают на небольшом количестве масла с двух сторон до золотистой корочки, затем убавляют огонь и доводят до готовности под крышкой. Подают с жареным яйцом, что создает полноценное и сбалансированное блюдо.

Котлетки получаются сочными благодаря цукини, который удерживает влагу, и нежными за счет прованских трав, дополняющих вкус говядины. Они идеально подходят как самостоятельное блюдо с гарниром из овощей или картофеля, так и в качестве бутербродной начинки. Это отличный способ разнообразить привычные котлеты и добавить в рацион больше овощей. Блюдо можно приготовить заранее и разогреть — оно не теряет своих вкусовых качеств.

