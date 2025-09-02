День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
02 сентября 2025 в 07:45

Бифштекс или котлета? Выбирать не нужно — готовим мечту мясоеда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Котлетки-бифштексы — это удачное сочетание сочности классических котлет и насыщенного вкуса бифштексов. Благодаря добавлению цукини они получаются нежными внутри, сохраняя при этом аппетитную корочку снаружи. Это блюдо готовится быстро из доступных ингредиентов, но становится настоящим украшением повседневного или праздничного стола.

400 г говяжьего фарша смешивают с 1 мелко нарезанной и обжаренной луковицей, 1-2 ст. л. тертого цукини, яйцом, щепоткой соли, паприки и прованских трав. Массу тщательно вымешивают и формируют котлетки. Обжаривают на небольшом количестве масла с двух сторон до золотистой корочки, затем убавляют огонь и доводят до готовности под крышкой. Подают с жареным яйцом, что создает полноценное и сбалансированное блюдо.

Котлетки получаются сочными благодаря цукини, который удерживает влагу, и нежными за счет прованских трав, дополняющих вкус говядины. Они идеально подходят как самостоятельное блюдо с гарниром из овощей или картофеля, так и в качестве бутербродной начинки. Это отличный способ разнообразить привычные котлеты и добавить в рацион больше овощей. Блюдо можно приготовить заранее и разогреть — оно не теряет своих вкусовых качеств.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

еда
рецепты
мясо
котлеты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Десантники ВСУ попали в окружение в Сумской области
«Не подлежит сомнению»: Штокер поставил точку в вопросе Австрии и НАТО
Песков раскрыл, как руины политической модели Запада повлияли на мир
Рецепт сырников из творога без сахара в духовке: ПП-лакомство на 160 ккал
Простой рецепт фаршированного перца с колбасой и сыром
Простой рецепт маринованных помидоров дольками с луком на зиму
Простой рецепт классической хреновины из помидоров: готовим «Огонек»
Запасаемся помидорами в собственном соку: простой рецепт
Бизнес Китая заинтересовался сотрудничеством с «Газпром-Медиа Холдингом»
Помидоры дольками с луком на зиму: вкусная закуска на зиму
Россиянина осудили за одобрение холокоста в мессенджере
Вяленые помидоры за полчаса: очень быстрый рецепт заготовки на зиму
Патрушев раскрыл, какие страны Япония до сих пор считает врагами
Осенний оливье: уютный салат с сезонными овощами
Родственники отреклись от террористов из «Крокуса»
Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Неразорвавшийся снаряд вынесли из жилого дома после атаки ВСУ
Глава «Газпрома» анонсировал строительство «Силы Сибири-2»
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.