Би-би-си: большинство жалоб РКН касаются постов в поддержку Навального

Претензии Роскомнадзора к соцсетям в большинстве случаев касаются их отказа удалить контент, связанный с постами о протестных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщает Русская служба Би-би-си (СМИ, исполняющее функции иностранного агента). Отмечается, что обычно в качестве причины для удаления называется призыв несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях. Число судебных решений по данным делам превысило половину от всех требований регулятора касаемо «вредного» контента.

Изданием были исследованы все опубликованные судебные решения о штрафах из-за публикаций в Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok и Telegram. Они касаются 469 ссылок, которые Роскомнадзор потребовал удалить через суд. Более 250 из них были посвящены акциям в защиту Навального.

Также отмечается, что соцсети штрафуют за шутки над российской властью — за посты с «явным неуважением к государству, Конституции и президенту Российской Федерации».

По данным издания, за 2020–2021 годы компании Meta (бывший Facebook), Google, Twitter и TikTok были оштрафованы на 156,6 млн рублей за неудаление запрещённого контента.

С начала 2021 года Роскомнадзор подал 63 иска из-за отказа Facebook, Twitter, YouTube, TikTok блокировать такую информацию.

Ранее по требованию Роскомнадзора телеканал «Дождь» и интернет-издание «Медуза» (оба СМИ признаны в РФ исполняющими функции иностранного агента), а также Znak.com и The Village удалили с сайтов материалы, основанные на расследованиях издания «Проект», которое в июле Генпрокуратура признала нежелательной организацией.