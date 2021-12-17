«Дождь», «Медуза» и Znak.com удалили заметки о расследованиях «Проекта»

Телеканал «Дождь» и интернет-издание «Медуза» (оба СМИ признаны в РФ исполняющими функции иностранного агента), а также Znak.com и The Village по требованию Роскомнадзора удалили с сайтов материалы, основанные на расследованиях издания «Проект», которое в июле Генпрокуратура признала нежелательной организацией. Роскомнадзор перед этим предупредил редакции указанных СМИ, что публикации будут заблокированы, так как «Проект» являлся их первоисточником.

«Медуза» удалила заметки, в которых рассказывалось о видеозаписи избиения заключённого в исправительной колонии № 1 в Ярославле, о том, что в паспортном файле Руслана Боширова стоят такие же пометки, как и у Александра Петрова, о том, что телеведущая Наиля Аскер-заде продала участок земли на Рублёвке (новость основывалась на материале, в котором упоминался «Проект»), а также о том, что банк «Россия» зарабатывает на платежах граждан за ЖКХ не менее двух миллиардов рублей в год (заметка основывалась на совместном расследовании «Проекта» и The Bell).

«Дождь» проинформировал о получении 30 сообщений, касающихся блокировки новостей и отрывков из эфира, опубликованных на сайте телеканала. Среди них — материал о сбережениях Светланы Кривоногих, а также о двух одинаковых кабинетах Владимира Путина. Znak.com в течение двух минут получил 15 уведомлений от Роскомнадзора, The Village — пять. Все СМИ выполнили требования ведомства.

Ранее сообщалось об отъезде из России главного редактора издания «Проект» Романа Баданина (внесён Минюстом РФ в реестр иностранных СМИ, исполняющих функции иностранного агента). Журналист заявил, что намерен вывезти из страны своих сотрудников, так как считает, что им грозит преследование по закону о нежелательных организациях. Баданин отметил, что не планирует возвращаться на родину, но продолжит заниматься расследованиями, находясь за пределами России.