Иосиф Пригожин прокомментировал ДТП, произошедшее с 21-летним сыном Валерии Арсением Шульгиным по дороге в Санкт-Петербург. В результате столкновения молодой человек ударился о подголовник, сообщил продюсер.
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По словам Пригожина, сын Валерии собрался удивить её, приехав на концерт в Петербурге.
Решил поехать с девчонкой. Мы же не знакомы с его новой девчонкой. Хотел такой «сюрпрайз», а «сюрпрайз» не получился. Девочка, как я понял, была за рулём. <...> Главное, что живые, — добавил он.
Ранее NEWS.ru писал, что сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП под Санкт-Петербургом. Молодому человеку потребовалась госпитализация.
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