https://static.news.ru/photo/d34ccdb8-19cc-11ea-ad51-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Иосиф Пригожин прокомментировал ДТП, произошедшее с 21-летним сыном Валерии Арсением Шульгиным по дороге в Санкт-Петербург. В результате столкновения молодой человек ударился о подголовник, сообщил продюсер.

Он также признался в комментарии Пятому каналу, что узнал об инциденте из Instagram Шульгина, назвав ситуацию «безумием» и «бредом».

По словам Пригожина, сын Валерии собрался удивить её, приехав на концерт в Петербурге.

Решил поехать с девчонкой. Мы же не знакомы с его новой девчонкой. Хотел такой «сюрпрайз», а «сюрпрайз» не получился. Девочка, как я понял, была за рулём. <...> Главное, что живые, — добавил он.

Ранее NEWS.ru писал, что сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП под Санкт-Петербургом. Молодому человеку потребовалась госпитализация.