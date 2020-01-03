https://static.news.ru/photo/e501a420-2e26-11ea-8c24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тимирязевский районный суд принял решение об удовлетворении жалобы бездомного мужчины на сеть столичных клубов Paris Life. Организация должна выплатить истцу 111 381 рубль.

Мосгорсуд оставил решение нижестоящей инстанции в силе, сообщается на его сайте.

Бездомный в 2017–2018 годах купил два безлимитных абонемента в круглосуточные фитнес-центры. Однако спустя две недели оба заведения отказали в оказании услуг.

Представитель компании говорила в суде, что мужчина использовал клуб для ночёвок, а не для тренировок. Однако арбитраж решил, что ответчик не может доказать факт грубого нарушения внутренних правил.

Как ранее писал NEWS.ru, принц Уильям во время визита в крупнейший в Великобритании центр помощи бездомным признался, что его дети по дороге в школу спрашивают о людях, спящих на улицах. Шестилетний Джордж и четырёхлетняя Шарлотта не понимают, почему бездомные не могут пойти спать к себе домой.