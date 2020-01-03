Тимирязевский районный суд принял решение об удовлетворении жалобы бездомного мужчины на сеть столичных клубов Paris Life. Организация должна выплатить истцу 111 381 рубль.
Мосгорсуд оставил решение нижестоящей инстанции в силе,
Бездомный в 2017–2018 годах купил два безлимитных абонемента в круглосуточные фитнес-центры. Однако спустя две недели оба заведения отказали в оказании услуг.
Представитель компании говорила в суде, что мужчина использовал клуб для ночёвок, а не для тренировок. Однако арбитраж решил, что ответчик не может доказать факт грубого нарушения внутренних правил.
Как ранее писал NEWS.ru, принц Уильям во время визита в крупнейший в Великобритании центр помощи бездомным признался, что его дети по дороге в школу спрашивают о людях, спящих на улицах. Шестилетний Джордж и четырёхлетняя Шарлотта не понимают, почему бездомные не могут пойти спать к себе домой.
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