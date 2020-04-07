Одна из наиболее уязвимых категорий лиц в условиях распространения коронавируса — бездомные люди. Более 64 тысяч человек не могут самоизолироваться, так как не имеют определённого места жительства. Благотворители просят власти последовать примеру Европы и переоборудовать зоны общего пользования под нужды россиян, которые остались без крова. Между тем неблагоприятная эпидемиологическая ситуация может подтолкнуть некоторых бездомных к тому, чтобы изменить своё положение в обществе, считают эксперты.

Руку помощи лицам без определённого места жительства протягивают благотворители и волонтёры. Однако из-за COVID-19 многим из них пришлось снизить масштаб работы. Благотворительная организация «Ночлежка» закрыла часть проектов, рассказала NEWS.ru её представительница Екатерина Черемисина. Бездомные остались без душевой, прачечной и пункта выдачи одежды. Тем не менее благотворители продолжают работать на тех местах, без которых люди будут замерзать и голодать: пункт обогрева, приюты и автобус для раздачи еды. Социальная служба организации сейчас работает удалённо — по телефону. Мобильная связь есть не у всех лиц без определённого места жительства, отмечает Черемисина. Тем не менее в условиях распространения коронавируса приходится работать в таком режиме.

Волонтёры раздают бездомным мыло. В планах — распространять среди них санитайзеры. Представители «Ночлежки» просят горожан оставлять на улицах пакеты с едой, потому что многие места, где питались проживающие на улице люди, были закрыты на карантин.

Волонтёры также выпустили листовку с базовой информацией о COVID-19. В ней рассказывается об опасности коронавируса и способах защитить себя от инфекции.

Люди, у которых есть даже доступ в Интернет, несколько недель назад не понимали, насколько коронавирус серьёзен. Важно было оповестить о пандемии и лиц без определённого места жительства. Мы просили россиян распечатывать листовки с нашего сайта и оставлять их тех в местах, где часто находятся бездомные. Екатерина Черемисина представитель благотворительной организации «Ночлежка» представитель благотворительной организации «Ночлежка»

Кроме того, благотворители написали обращение к представителям органов власти в Москве и Санкт-Петербурге. В нём они просят перенять европейский опыт и переоборудовать под нужды бездомных места общего пользования — к примеру, спортзалы. Там люди смогли бы самоизолироваться и находиться под наблюдением врачей, поясняет Черемисина. Также волонтёры обратились с просьбой смягчить требования в уже существующих ночлежных домах в Москве.

Зачастую, чтобы попасть в ночлежный дом, необходимы паспорт и регистрация в столице. Получается, что бездомные не могут получить помощь, которая им так нужна в условиях распространения коронавируса, — заявила представительница благотворительной организации.

Работники приютов следуют общим инструкциям во время пандемии — чаще моют руки и проветривают помещения. Они внимательно следят за состоянием здоровья лиц без определённого места жительства. Пока не было случаев, когда у кого-то из них проявлялись признаки коронавируса, отмечает Черемисина. При этом работники приютов готовы к такому варианту развития событий — у них есть соответствующие инструкции.

Медицинские маски сейчас практически не достать. Но, насколько я знаю, кто-то из жильцов реабилитационного приюта самостоятельно шьёт их, — рассказала представительница «Ночлежки».

Лиц без определённого места жительства также поддерживает столичный департамент труда и социальной защиты населения — он занимается раздачей еды. Всем обратившимся за помощью измеряют температуру.

facebook.com/Homeless.ru

Пандемию, к сожалению, переживут не все бездомные. Во время распространения COVID-19 в свои права вступает естественный отбор, отмечает социальный психолог Наиля Бирарова. Бездомные, которые останутся без поддержки из-за закрытия некоторых волонтёрских пунктов, столкнутся с тем, что выживать им придётся самостоятельно.

Для лиц, оказавшихся на улице по собственной воле, пандемия может стать толчком к тому, чтобы взять себя в руки и изменить положение в обществе. Ведь никто во время распространения коронавируса не хочет ежедневно спать на улице и сталкиваться с кучей незнакомых людей. Наиля Бирарова социальный психолог социальный психолог

На помощь бездомным также пришла организация «НебомЖивы». Волонтёры обратились к московскому градоначальнику Сергею Собянину и попросили его возвести палаточный лагерь для лиц без определённого места жительства. По словам благотворителей, они ежедневно кормили около 200 бездомных людей. На данный момент гуманитарная помощь приостановлена из-за введения режима самоизоляции в городе.