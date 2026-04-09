09 апреля 2026 в 15:30

Без дрожжей и без яиц: мягкие и пористые куличи — простой рецепт на кефире, пекутся за час

Фото: D-NEWS.ru
Пасхальные куличи без дрожжей и яиц на кефире — это настоящая находка для тех, кто хочет приготовить мягкую и воздушную выпечку без лишних хлопот.

Их особенность в том, что кефир и сода делают тесто невероятно нежным и пористым, а отсутствие яиц не сказывается на вкусе — куличи получаются мягкими, влажными и долго не черствеют.

Для приготовления понадобится: 500 г муки, 300 мл кефира (комнатной температуры), 150 г сахара, 100 мл растительного масла, 1 ч. л. соды, 1 ч. л. разрыхлителя, 100 г изюма, ванилин, щепотка соли.

Рецепт: кефир смешайте с содой и оставьте на 5 минут. Добавьте сахар, соль, масло и ванилин, перемешайте. Постепенно всыпьте муку с разрыхлителем, замесите тесто. Вмешайте изюм. Разложите тесто по формам на 2/3. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 40–50 минут до сухой зубочистки. Готовые куличи остудите и украсьте глазурью.

Ранее стало известно, как испечь без дрожжей пасхальный кулич с шоколадным кремом — вкусная не только шапочка.

Проверено редакцией
Общество
Пасха
рецепты
куличи
Дарья Иванова
Д. Иванова
