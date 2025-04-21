Беру соль, крахмал и иду сажать редиску: растет слаще яблок — полный отпад

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Горькая редиска — это не норма! Беру сахар, соль, крахмал и только тогда иду сажать ее. Плоды вырастают слаще яблок — просто полный отпад. Попробуйте и вы, как раз приближается время для посадок.

При посадке редиски бросьте в лунку:

1/2 ч. л. сахара (запускает процесс естественного накопления сладости);

щепотку соли (улучшает водный баланс);

1 ст. л. крахмала (создает «сладкий» эффект).

Раз в неделю для сладости редиски поливайте ее водой с молоком (1 л на 10 л воды) или слабым раствором меда (1 ч. л. на 5 л).

Для защиты от горечи накрывайте редис агроволокном в жару, собирайте утром после полива. Сажайте сорта «французский завтрак», «дуро».

Главный секрет: за две недели до сбора прекратите полив совсем — редис начнет активно накапливать сахара! Следуйте этим правилам — и ваша редиска будет слаще яблок!

Ранее стало известно, когда удобрение из картофельных очисток может навредить урожаю.