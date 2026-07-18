Беру рыбу, картошку, сыр — и через час на столе тарелка сытости: уха «1000 окуней» покоряет с первой ложки

Самый душевный рецепт для холодного вечера: 1 кг окуней, картошка, лук, морковь и плавленый сыр. Сначала варю крепкий бульон из рыбы с лавровым листом, потом процеживаю, разбираю рыбу, а затем собираю все вместе с овощами. Сыр тает, превращая обычную уху в густое, сытное блюдо.

Ингредиенты

Окунь — 1 кг, картофель — 3–4 шт., лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., плавленый сырок — 150 г, вода — 2 л, соль, перец, лавровый лист, зелень.

Как готовлю

Сначала чищу окуней, потрошу и заливаю холодной водой. Добавляю целую луковицу, лавровый лист и перец горошком, варю бульон около 20 минут. Тем временем чищу картошку и морковь — режу кубиками. Готовую рыбу вылавливаю, аккуратно отделяю филе от костей и возвращаю мясо в бульон. Всыпаю картофель с морковью, варю до мягкости. Самое сложное — правильно добавить сыр: измельчаю его на терке и ввожу в кипящий суп, постоянно помешивая, пока он полностью не разойдется. Солю, перчу, посыпаю рубленой зеленью и выключаю. Уха получается густой, наваристой, с кремовой текстурой и ярким рыбным вкусом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Это не та жидкая уха, к которой мы привыкли, — тут ложка стоит! Картошка разварилась, окуни дали мясо, а сыр связал все в единую бархатистую текстуру. Открытие: если оставить суп на час настояться, он становится еще гуще и ароматнее. Идеально для холодного вечера — тарелка сытости без лишних хлопот.