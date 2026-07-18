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18 июля 2026 в 15:00

Рыба в муке — прошлый век, из скумбрии готовлю шашлык: подаю с вареной картошкой — просто улет

Фото: D-NEWS.ru
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Шашлык из скумбрии — это простой способ приготовления рыбы, который по сочности и аромату затмевает обычную жарку в муке, ведь благодаря маринаду филе становится нежным, слегка сладковатым и пикантным.

Для приготовления возьмите 2 свежие или размороженные скумбрии (около 600 г), 4 ст. л. соевого соуса, сок половины лимона, 2 ст. л. пшеничной муки, немного черного перца и, при желании, щепотку сахара для баланса.

Рыбу выпотрошите, нарежьте на порционные куски толщиной 3–4 см, залейте соевым соусом, лимонным соком, добавьте муку, перец и сахар, оставьте мариноваться при комнатной температуре 20–30 минут (не дольше). Затем нанижите на шампуры и жарьте на раскаленных углях мангала, часто переворачивая, по 4–5 минут с каждой стороны до румяной золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить шашлык из скумбрии и осталась под впечатлением. Рыба получилась сочной, с аппетитной хрустящей оболочкой — идеально к молодой картошке. Совет: при нанизывании протыкайте куски поперек хребта — так они лучше держатся и не соскальзывают.

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Проверено редакцией
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рецепты
рыба
шашлыки
Дарья Иванова
Д. Иванова
Рыба в муке — прошлый век, из скумбрии готовлю шашлык: подаю с вареной картошкой — просто улет Шашлык из скумбрии — это простой способ приготовления рыбы, который по сочности и аромату затмевает обычную жарку в муке, ведь благодаря маринаду мясо становится нежным, слегка сладковатым и пикантным.
2 свежие или размороженные скумбрии (около 600 г)
4 ст. л. соевого соуса
сок половины лимона
2 ст. л. пшеничной муки
немного черного перца
щепотку сахара для баланса
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Рыбу выпотрошите, нарежьте на порционные куски толщиной 3–4 см, залейте соевым соусом, лимонным соком, добавьте муку, перец и сахар, оставьте мариноваться при комнатной температуре 20–30 минут (не дольше).
Затем нанижите на шампуры и жарьте на раскаленных углях мангала, часто переворачивая, по 4–5 минут с каждой стороны до румяной золотистой корочки.
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