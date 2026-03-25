Беру пекинку и крабовые палочки: такого салата всегда будет мало — простой рецепт без варки покоряет с первой ложки

Беру пекинскую капусту, крабовые палочки и сыр — и готовлю салат, который всегда просят повторить. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая сочная пекинка, нежные крабовые палочки, пикантные помидоры и тягучий сыр, а свежая зелень добавляет яркий аромат.

Все это великолепие заправляется майонезом и за считаные минуты превращается в блюдо, достойное праздничного стола. Для приготовления вам понадобится: 150 г пекинской капусты, 1 упаковка крабовых палочек (200 г), 200 г твердого сыра, 2 помидора, майонез по вкусу, зелень (укроп или зеленый лук). Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Крабовые палочки нарежьте небольшими кубиками или соломкой.

Помидоры вымойте и нарежьте дольками. Сыр натрите на крупной терке. Зелень мелко порубите. В глубокой миске соедините все ингредиенты, заправьте майонезом и тщательно перемешайте. Уберите салат в холодильник на 20–30 минут, чтобы он настоялся и пропитался. Перед подачей можно украсить веточкой укропа или зеленью. Этот салат не требует варки, выглядит ярко и аппетитно, а исчезает со стола в мгновение ока.

