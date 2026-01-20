Беру овощечистку и делаю морковный салат лентами: трендовый рецепт с классной заправкой

Этот салат я сначала увидела как модный в сети, а потом попробовала — и теперь готовлю регулярно. Никакой варки, минимум продуктов и максимум вкуса. Обычная морковь превращается в яркий, сочный и хрустящий салат, который отлично освежает и не перегружает. Делается буквально за 10 минут, а выглядит так, будто из кафе здорового питания.

Ингредиенты: морковь — 3–4 крупные шт., оливковое масло — 2 ст. л., лимонный сок — 1 ст. л. (или яблочный уксус), мёд или сироп — 1 ч. л., соевый соус — 1 ч. л., чеснок — 1 небольшой зубчик, соль — по вкусу, чёрный перец или чили — по желанию, кунжут или семечки — для подачи.

Как готовлю: морковь очищаю и с помощью обычной овощечистки нарезаю длинными лентами прямо в миску. Стараюсь не мельчить — именно ленты дают нужную текстуру и эффект. Для заправки смешиваю оливковое масло, лимонный сок, мёд, соевый соус и мелко натёртый чеснок. Добавляю немного перца или щепотку чили, если хочется остроты. Поливаю морковь заправкой и аккуратно перемешиваю руками, чтобы ленты стали мягче, но не потеряли хруст. Даём салату постоять 5–10 минут, перед подачей посыпаю кунжутом или семечками.

