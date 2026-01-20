Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 14:26

Беру овощечистку и делаю морковный салат лентами: трендовый рецепт с классной заправкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат я сначала увидела как модный в сети, а потом попробовала — и теперь готовлю регулярно. Никакой варки, минимум продуктов и максимум вкуса. Обычная морковь превращается в яркий, сочный и хрустящий салат, который отлично освежает и не перегружает. Делается буквально за 10 минут, а выглядит так, будто из кафе здорового питания.

Ингредиенты: морковь — 3–4 крупные шт., оливковое масло — 2 ст. л., лимонный сок — 1 ст. л. (или яблочный уксус), мёд или сироп — 1 ч. л., соевый соус — 1 ч. л., чеснок — 1 небольшой зубчик, соль — по вкусу, чёрный перец или чили — по желанию, кунжут или семечки — для подачи.

Как готовлю: морковь очищаю и с помощью обычной овощечистки нарезаю длинными лентами прямо в миску. Стараюсь не мельчить — именно ленты дают нужную текстуру и эффект. Для заправки смешиваю оливковое масло, лимонный сок, мёд, соевый соус и мелко натёртый чеснок. Добавляю немного перца или щепотку чили, если хочется остроты. Поливаю морковь заправкой и аккуратно перемешиваю руками, чтобы ленты стали мягче, но не потеряли хруст. Даём салату постоять 5–10 минут, перед подачей посыпаю кунжутом или семечками.

Ранее мы делились рецептом капустного салата, который уходит килограммами. Всего 4 простых ингредиента.

Проверено редакцией
Читайте также
Такого в XXI веке еще не было: синоптики изменили прогноз на конец января — эта зима снесет крышу
Общество
Такого в XXI веке еще не было: синоптики изменили прогноз на конец января — эта зима снесет крышу
Появились кадры загородного особняка, в котором будет жить Долина
Шоу-бизнес
Появились кадры загородного особняка, в котором будет жить Долина
Попробуйте сделать капустный салат так — уходит килограммами: всего 4 простых ингредиента
Общество
Попробуйте сделать капустный салат так — уходит килограммами: всего 4 простых ингредиента
Если нет времени на готовку — этот салат с копченой курицей выручит, он сытный и очень вкусный
Общество
Если нет времени на готовку — этот салат с копченой курицей выручит, он сытный и очень вкусный
Морковные котлеты с манкой: хрустящие биточки из доступных и бюджетных продуктов
Общество
Морковные котлеты с манкой: хрустящие биточки из доступных и бюджетных продуктов
салаты
морковь
простой рецепт
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бросившего ребенка на пол в Шереметьево иностранца признали невменяемым
Сын Бекхэмов высказал обиду на родителей
Телеведущая Борисова рассказала о взаимоотношениях с дочерью
Приморский водитель может нарваться на «уголовку» за непропуск скорой
Подмосковные врачи спасли малыша, проглотившего металлический болт
Эксперт рассказал, куда вложить деньги при падении ставок по вкладам
Фон дер Ляйен подтвердила готовность ЕС работать с США по Украине
Погода в Москве в среду, 21 января: ждать ли резкое потепление и ливни
Генерал из Эстонии оскорбительно высказался о Трампе
«Может, не хватает территории»: Лавров о решении Дании отобрать землю у РФ
HR-эксперт рассказала, как изменятся требования к сотрудникам
«Практически война»: в ГД предостерегли Европу от притязаний на Калининград
Уколы и таблетки для похудения: вся правда о медикаментозном лечении
Двое мужчин избили человека до смерти и попытались замести следы
В Госдуме поддержали новые меры против дропперов
Гибкая логистика как инструмент управления затратами
Меркачева указала на одну деталь в убийстве 18-летнего юноши в Подмосковье
«Все-таки проснулись»: Лавров раскрыл, кто пробудился в Европе
Родственников пропавшего российского пловца вызвали в Турцию
«Фиаско, тирания». Кто и зачем разваливает ЕС — почему России это невыгодно
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.