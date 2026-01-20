Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 11:53

Попробуйте сделать капустный салат так — уходит килограммами: всего 4 простых ингредиента

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат я готовлю, когда хочется чего-то простого, хрустящего, но с изюминкой. Делается за считаные минуты, продукты самые обычные, а со стола исчезает так быстро, что иногда приходится срочно резать вторую порцию. Секрет — в удачном сочетании капусты, свежих огурцов, кукурузы и сухариков. Вроде ничего особенного, а остановиться невозможно.

Ингредиенты: сухарики — около 150 г, белокочанная капуста — 300–350 г, свежие огурцы — 150–200 г, консервированная кукуруза — 200 г, майонез — 2–3 ст. ложки.

Приготовление: капусту нарезаю очень тонко — ножом или на терке, как вам удобнее. Немного приминаю руками, чтобы стала мягче и сочнее. Свежие огурцы режу мелкими кубиками или соломкой — они дают салату легкость и свежесть. Добавляю кукурузу и сухарики. Если есть возможность, сухарики лучше сделать домашние (поджарить хлеб с солью, перцем и чесноком) — с ними вкус получается ярче. Заправляю майонезом, аккуратно перемешиваю и сразу подаю. Если дать салату постоять, сухарики размокнут, поэтому лучше заправлять прямо перед подачей.

Ранее мы делились рецептом салата «Зимний» с селедкой. Все возвращаются за добавкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Беру майонез и готовлю кексы за 20 минут: простой рецепт с многочисленными версиями начинок
Общество
Беру майонез и готовлю кексы за 20 минут: простой рецепт с многочисленными версиями начинок
Медовик «Бабушкин секрет»: тончайшие коржи и простой крем из сливок. Получается всегда, а вкус — как в детстве
Общество
Медовик «Бабушкин секрет»: тончайшие коржи и простой крем из сливок. Получается всегда, а вкус — как в детстве
Лавровый лист на максимум: как заморозка превращает обычную приправу в ароматную бомбу
Общество
Лавровый лист на максимум: как заморозка превращает обычную приправу в ароматную бомбу
Накрываю целыми листьями и тушу: басма — узбекская фантастика в казане. Просто уложить слоями и забыть
Общество
Накрываю целыми листьями и тушу: басма — узбекская фантастика в казане. Просто уложить слоями и забыть
Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество
Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
капуста
простой рецепт
салаты
сухарики
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров высказался о членстве Армении в ЕС и в ЕАЭС
Лавров обрушился на Макрона из-за хамского тона в адрес России
Продюсер ответил, почему гонорары Лепса снизились на миллионы рублей
«Без обид»: Лавров предложил «укоротить» Великобританию
Лавров подтвердил желание США возобновить диалог по Арктике
Мальчика насмерть раздавило в танке у исторического музея в Якутске
«Равноценно самоубийству»: член СВОП о последствиях выхода Молдавии из СНГ
Лавров оценил отношения России и Италии
Готовим как шеф: мясо по-кремлевски с картофельными дольками
«Очень отвлекает»: Лаврова сбили во время пресс-конференции
Риелтор назвал главную угрозу для застройщиков в 2026 году
Европеист ответил, почему Трамп решил публично унизить Макрона
Быстрые пироги из готового теста: 10 лучших рецептов на любой вкус
«Никогда не гнался за модой»: Лисовец о создателе Valentino
Песков ответил на решение Молдавии выйти из СНГ
Что будет с рублем? Курс сегодня, 20 января, что с долларом, евро и юанем
Депутат озвучил позицию России по Ближнему Востоку на фоне нападок Трампа
Ресторатор объяснил, почему в Москве закрываются заведения
ЦБ раскрыл новую схему мошенников с освобождением от долгов
«Мы в курсе»: Песков высказался о переговорах США, ЕС и Киева по Украине
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.