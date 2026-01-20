Попробуйте сделать капустный салат так — уходит килограммами: всего 4 простых ингредиента

Этот салат я готовлю, когда хочется чего-то простого, хрустящего, но с изюминкой. Делается за считаные минуты, продукты самые обычные, а со стола исчезает так быстро, что иногда приходится срочно резать вторую порцию. Секрет — в удачном сочетании капусты, свежих огурцов, кукурузы и сухариков. Вроде ничего особенного, а остановиться невозможно.

Ингредиенты: сухарики — около 150 г, белокочанная капуста — 300–350 г, свежие огурцы — 150–200 г, консервированная кукуруза — 200 г, майонез — 2–3 ст. ложки.

Приготовление: капусту нарезаю очень тонко — ножом или на терке, как вам удобнее. Немного приминаю руками, чтобы стала мягче и сочнее. Свежие огурцы режу мелкими кубиками или соломкой — они дают салату легкость и свежесть. Добавляю кукурузу и сухарики. Если есть возможность, сухарики лучше сделать домашние (поджарить хлеб с солью, перцем и чесноком) — с ними вкус получается ярче. Заправляю майонезом, аккуратно перемешиваю и сразу подаю. Если дать салату постоять, сухарики размокнут, поэтому лучше заправлять прямо перед подачей.

Ранее мы делились рецептом салата «Зимний» с селедкой. Все возвращаются за добавкой.