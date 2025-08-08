Беру крабы и чуку — едим вкуснющий морской салат уже через 10 минут

Легкий и питательный салат с ярким азиатским акцентом. Сочетание нежного крабового мяса, орехового соуса и морских нот чуки с хрустом нори делает блюдо необычным и запоминающимся. Отличный вариант для праздничного стола или легкого ужина.

Сварите вкрутую 4 яйца, остудите и нарежьте. Соедините 170 г крабового мяса, 250 г салата чука в ореховом соусе, половину банки консервированной кукурузы и яйца. Аккуратно перемешайте. Перед подачей украсьте чипсами из нори — они добавят текстуру и аромат.

Салат получается сытным, с нежной структурой и легкой морской свежестью.

