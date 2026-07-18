Беру говядину с косточкой, морковь и немного специй — к празднику на столе обалденный студень

Хотите настоящий домашний студень без хлопот? Беру говяжью ногу, заливаю водой и варю на медленном огне до тех пор, пока бульон не станет липким, а мясо не начнет отходить от костей. Добавляю чеснок, лавровый лист и перец горошком. Получается наваристый, ароматный холодец, который режется ножом, а не ломается.

Ингредиенты

Говяжья нога (голяшка) — 1–2 шт., лук репчатый — 2–3 шт., морковь — 2–3 шт., чеснок — 5–6 зубчиков, лавровый лист — 3–4 шт., перец черный горошком — 5–6 шт., соль — по вкусу, вода — 3–4 л.

Как готовлю

Сначала тщательно мою говяжью ногу, заливаю холодной водой и оставляю на 2 часа. Затем сливаю воду, заливаю свежей и ставлю на сильный огонь. Довожу до кипения, снимаю пену, убавляю огонь до минимума и варю 4–5 часов, пока мясо не начнет свободно отходить от костей. Тем временем за час до готовности добавляю в бульон целую очищенную морковь и луковицу, лавровый лист и перец горошком. За 15 минут до конца варки солю по вкусу и добавляю мелко рубленный чеснок. Готовое мясо вынимаю, разбираю на волокна, раскладываю по формам, заливаю процеженным бульоном и убираю в холодильник до полного застывания. Получается прозрачный, упругий студень с нежнейшим мясом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Никакого желатина не понадобилось! Говяжья голяшка дала такой мощный навар, что студень застыл до состояния упругого желе. Мясо буквально таяло во рту, а бульон получился кристально прозрачным, с ярким ароматом чеснока и лаврового листа. Мой совет: подавайте обязательно с острым хреном — он идеально оттеняет насыщенный вкус.