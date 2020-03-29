https://static.news.ru/photo/d6b2c6a2-71be-11ea-bea6-fa163e074e61_660.jpg Фото: President of Russia/Global Look Press

Главный раввин РФ Берл Лазар призвал иудеев присоединиться к онлайн-молитве ради прекращения пандемии COVID-19 и излечения всех больных.

Она будет совершаться ежедневно в период с 29 марта по 3 апреля. После совместного чтения псалмов участникам молитвы предложат сделать пожертвования на благотворительные нужды, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного раввината России.

Ранее NEWS.ru писал, что Берл Лазар и глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода направили в регионы совместные послания, в которых порекомендовали в качестве меры профилактики коронавируса закрыть для посещения синагоги, детские образовательные учреждения и общинные центры.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 1534 случая коронавирусной инфекции, из которых более 1 тысячи приходится на долю Москвы. Выздоровели 64 человека, скончались – восемь.

В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.