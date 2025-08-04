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04 августа 2025 в 17:10

Белый навозник — гриб для профи, который затмит даже шампиньоны

Фото: Justus de Cuveland/imagebroker/Global Look Press

Почему белый навозник редко попадается в корзину и как не перепутать его с опасным двойником?

Белый навозник — мясистый и нежный гриб, ценимый настоящими грибниками за насыщенный вкус. Однако в лукошках он встречается редко, ведь собрать его правильно может не каждый.

Важно собирать только молодые грибы с белыми пластинками — как только они начинают темнеть, использовать их в пищу нельзя. Оптимальное время сбора — первые двое суток после появления.

Белый навозник предпочитает почвы с высоким содержанием азота и часто растет на огородах, газонах и дачных участках. Однако стоит помнить, что гриб быстро впитывает вредные вещества, поэтому собирать его возле дорог и трасс опасно.

Главная опасность — спутать белый навозник с ядовитым серым навозником. Отличить их просто: шляпка белого гриба чисто-белая, у серого — серовато-коричневая. Запах тоже разный: у белого — приятный грибной, у серого — резкий и металлический.

Правильный сбор белого навозника гарантирует вкусное и безопасное угощение для настоящих ценителей грибов.

Ранее стало известно, как приготовить маринованные баклажаны «как грибы».

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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