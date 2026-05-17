Белоснежный сад за один сезон: растения с жемчужным цветением — посадите и любуйтесь все лето

Мечта о белоснежном саде, утопающем в цветах как в легком облаке, вполне осуществима даже для начинающего дачника. Белые цветы визуально расширяют участок и освещают тенистые уголки, создавая ощущение чистоты и прохлады.

Главный кандидат для создания эффекта «парящих жемчужин» — тысячелистник птармика «белый жемчуг». Его махровые соцветия действительно напоминают россыпь мелких жемчужин, парящих над ажурной зеленью на высоте до 80 см. Цветет этот неприхотливый многолетник с июля до сентября, не требует частых поливов и подкормок.

Для второго яруса идеальна гипсофила метельчатая, чьи белые цветки создают эффект невесомого кружевного облака. Для нижнего яруса выберите алиссум скальный — его низкие пышные шапки из мелких белых цветов с медовым ароматом цветут с мая до заморозков и не требуют ухода.

Лунария (лунник) добавит изюминку: весной куст покрывается сиренево-белыми цветами с ароматом фиалки, а к осени образует полупрозрачные перламутровые перегородки, похожие на серебряные монетки.

Достаточно лишь раз подобрать растения по ярусам и срокам цветения, и ваш сад превратится в белоснежную сказку.

