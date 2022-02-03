Миронов заявил о неизбежности отмены ЕГЭ на фоне ситуации с Тепляковой

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о неизбежности отмены ЕГЭ на фоне ситуации с девочкой-вундеркиндом Алисой Тепляковой. Как сообщил Миронов в своём Telegram-канале, это выяснилось в ходе видеоконференции с членом СПЧ Александром Асмоловым.

Говорили о проблемах ЕГЭ на примере Алисы Тепляковой, поступившей в МГУ в девять лет. Мне искренне жаль ребёнка, оказавшегося в такой ситуации, которая наглядно показала: ЕГЭ ни к чему хорошему не приводит, — написал Миронов.

Он также сообщил, что Асмолов, в свою очередь, назвал основной проблемой системы образования подготовку преподавательского состава. По его словам, преобразование педагогических институтов в университеты привело к потере их ориентации, а разделение Миннауки и Минпросвещения привело к тому, что педвузы оказались вне системы фундаментальных проектов высшего образования.

Роль учителя — мотивация, коммуникация и навигация в мире Интернета. Без этого ничего не получится, потому что мы имеем дело с детьми, которые относятся к «цифровому поколению», — сказал Александр Асмолов.

Ранее профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Даниил Александров посоветовал вернуть девятилетнюю студентку МГУ Алису Теплякову в школу. Он считает, что девочке рано учиться в вузе, так как через несколько лет у неё могут появиться совершенно другие, не связанные с психологией интересы. Кроме того, в школе девочка освоит нужные социальные навыки благодаря общению со сверстниками и у неё появится больше самостоятельности в поведении.

Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ, а в девять лет поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Однако во время зимней сессии у родителей ребёнка и преподавательского состава возник конфликт. Позже выяснилось, что девочка успешно начала в университете учебный год, но с 8 сентября не посетила ни одного очного занятия. Её родители не только не предоставили по этому поводу каких-либо уважительных объяснений, но и стали настаивать на ускоренном обучении дочери, чтобы она прошла шестилетний курс за два года.