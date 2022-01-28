Теплякову попросили вернуть из МГУ в школу

Профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Даниил Александров посоветовал вернуть 9-летнюю студентку МГУ Алису Теплякову в школу. Он считает, что девочке рано учиться в вузе, так как через несколько лет у неё могут появиться совершенно другие не связанные с психологией интересы, сообщает «Московский Комсомолец».

Она могла бы вернуться в какую-то хорошую школу. И неважно, что она сдала ЕГЭ. В Москве много хороших частных школ, и я на их месте сказал бы: давайте девочка у нас поучится, давайте посмотрим, — посоветовал профессор.

Учёный уверен, что в школе девочка освоит нужные социальные навыки благодаря общению со сверстниками. К тому же у неё появится больше самостоятельности в поведении.

Университет и старшие классы школы — это не только освоение набора знаний. <...> Для всех людей важно пройти определённые моменты этой жизни, — добавил Александров.

Алиса Теплякова в 8 лет сдала ЕГЭ, в 9 — поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Однако во время зимней сессии у родителей ребёнка и преподавательского состава возник конфликт. Позже выяснилось, что девочка успешно начала в университете учебный год, но с 8 сентября не посетила ни одного очного занятия. Её родители не только не предоставили по этому поводу каких-либо уважительных объяснений, но и стали настаивать на ускоренном обучении дочери, чтобы она прошла шестилетний курс за два года.

Ранее NEWS.ru поговорил об уникальном случае Алисы Тепляковой с заслуженным профессором МГУ Александром Асмоловым. Ситуацию с самой известной студенткой академик назвал большой трагедией маленького ребёнка, который непонятно куда спешит.