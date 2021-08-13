Бельгийскую НПО признали нежелательной в России

Читайте нас в Google Новости

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России бельгийскую международную неправительственную организацию «Международное партнёрство за права человека» (IPHR). Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Основанием для принятия такого решения послужила деятельность организации — в Генпрокуратуре считают, что она представляет угрозу для конституционного строя и безопасности России.

В ведомстве добавили , что информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения НПО в перечень иностранных организаций, признанных нежелательными в РФ.

Ранее сообщалось, что в число нежелательных в России попала американская неправительственная организация (НПО) «Проект медиа». Её журналисты были внесены в реестр иностранных агентов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предрёк признание нежелательной организацией партии «Яблоко». По его мнению, такое решение может быть принято из-за позиции партии по Крыму, Донбассу и пандемии коронавируса.