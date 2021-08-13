Бельгийскую НПО признали нежелательной в России

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России бельгийскую международную неправительственную организацию «Международное партнёрство за права человека» (IPHR). Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
Основанием для принятия такого решения послужила деятельность организации — в Генпрокуратуре считают, что она представляет угрозу для конституционного строя и безопасности России.
В ведомстве
Ранее сообщалось, что в число нежелательных в России попала американская неправительственная организация (НПО) «Проект медиа». Её журналисты были внесены в реестр иностранных агентов.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предрёк признание нежелательной организацией партии «Яблоко». По его мнению, такое решение может быть принято из-за позиции партии по Крыму, Донбассу и пандемии коронавируса.