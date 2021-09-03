«Бедный мальчишка»: Песков посочувствовал поправившему Путина школьнику

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сочувствие школьнику, поправившему Владимира Путина во время беседы о Северной войне. Своими эмоциями Песков поделился в эфире телеканала «Россия 1».

Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить, — сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос журналиста.

Инцидент произошёл в ходе открытого урока в детском центре «Океан» во Владивостоке. Владимир Путин, обсуждая историю страны, назвал проводимую Петром I войну со Швецией Семилетней. В этой связи один из присутствовавших на уроке подростков уточнил, что речь идёт о Северной войне, которая длилась с 1700 по 1721 год. Президент поблагодарил школьника за замечание. Мальчик представлял Российское движение школьников в Коми.

Ранее председатель регионального отделения Российского движения школьников в Коми Ольга Медведева заявила о том, что оговорка президента в ходе открытого урока 1 сентября могла оказаться неслучайной.