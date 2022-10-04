Baza: в Минэнерго России по почте пришло письмо с неизвестным порошком

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В Минэнерго России по почте пришло письмо с неизвестным порошком, сообщает Telegram-канал Baza. Когда секретарь вскрыла конверт, то обнаружила внутри лист бумаги формата А4 с веществом серого цвета и позвала коллегу.

Изучив содержимое конверта, мужчина тоже немало удивился: ему показалось, что непонятный порошок будто бы слегка прожег слой бумаги, — говорится в сообщении.

После этого мужчина вызвал сотрудников МЧС. Они пришли к выводу, что порошок не взрывоопасен. Полицейские изъяли посылку и отправили на экспертизу.

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