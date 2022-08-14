Трое жильцов и несколько врачей отравились неизвестным веществом в Москве

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Трое жильцов дома на проспекте 40 лет Октября и несколько врачей отравились неизвестным веществом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Троим жителям дома на проспекте 40 лет Октября стало плохо, они вызвали скорую помощь, но врачи также почувствовали недомогание. В настоящее время всех жильцов подъезда эвакуировали на улицу, — приводит слова неназванного собеседника издание.

На данный момент устанавливается причина отравления людей. Проводится проветривание подъездов. По предварительной версии, причиной отравления могла стать утечка газа.

Ранее сообщалось, что больницы Владивостока и Артёма приняли 35 детей и одного взрослого после пищевого отравления. Происшествие случилось в детском лагере «Юность» в Артёме в Приморье.