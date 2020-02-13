Базу с личными данными клиентов Сбербанка продают в Сети. Стоимость одной строчки — 35 рублей.
Пользователь, выставивший объявление, зарегистрировался на портале в середине января. Он заявил, что обладает 20 тыс. записей о клиентах,
Владелец базы заявляет, что может выгружать по 10 тыс. строк в неделю. Каждая запись содержит название банковского подразделения, фамилию-имя клиента, номер счёта и паспортные данные. При введении номера через «Сбербанк Онлайн» видно имя, отчество и первую букву фамилии держателя карты.
Шесть записей совпали, три не были привязаны к приложению, в одном случае данные разошлись.
Ранее NEWS.ru сообщал, что информация о 40 тысячах клиентов брокера «Альфа-Кредит» утекли в Сеть. Организация обрабатывает заявки на получение займов и помогает выбрать нужный вариант. Данные хранились в системе MongoDB с открытым кодом.
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