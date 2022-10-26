Baza: по делу коммерческого директора Собчак задержан еще один участник

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Telegram-канал Baza сообщил о задержании еще одного участника по делу коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова. Издание пишет, что задержан бывший главред журнала «Татлер» Ариан Романовский (Кузьмин). Он и Суханов проходят по одному делу.

По информации Baza, сегодня, 26 октября, Романовскому и Суханову, которых подозревают в вымогательстве, должны избрать меру пресечения.

Точные причины обвинений в отношении двух мужчин не названы.

Накануне Telegram-канал Varlamov News сообщил, что полиция задержала Суханова в ночь на 25 октября в одном из ресторанов Москвы. Тогда сообщалось, что мужчина может стать фигурантом по уголовному делу о вымогательстве, а сама Собчак выразила надежду, что сообщения о его задержании ошибочны. Позднее Собчак подтвердила задержание своего коммерческого директора и его причину. Журналистка заявила, что таким образом производится «очередное давление на журналистику в стране», добавив, что ранее регулярно задерживали журналистов ее команды, а теперь «взялись за Кирилла».

26 октября стало известно о проведении обысков в загородном доме Собчак, эту информацию подтвердил ряд СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Источник ТАСС указал, что у самой журналистки процессуального статуса нет.