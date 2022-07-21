Стало известно, почему Алексея Пивоварова признали иноагентом Baza: Алексея Пивоварова признали иноагентом из-за дохода от Google и нескольких переводов

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алексей Пивоваров

Telegram-канал Baza назвал причины признания иноагентом журналиста Алексея Пивоварова (внесён в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента). По информации канала, это было сделано из-за полученного им рекламного дохода от Google и перевода от учредителей премии «Редколлегия».

По версии Минюста, первая «иноагентская» транзакция размером около $2 тыс. пришла Пивоварову в феврале 2020 года от компании Sreda Foundation, которая зарегистрирована на Бермудских островах. Это благотворительная организация, которая учредила «Редколлегию» — премию для российских журналистов, — сказано в сообщении.

Кроме того, с 2019 по 2021 год журналист получал рекламные доходы от Google на общую сумму $91,5 тысячи. Еще один перевод на $47,5 тысячи поступил Пивоварову от немецкой вертолётной компании Startrade Heli.

Сам Пивоваров подтвердил эти факты в своем Telegram-канале, отметив, что платил с рекламных доходов от Google налоги, как и все российские блогеры. Доход же от немецкой вертолётной компании он получил, продав принадлежавший ему вертолет Robinson, на котором учился летать.

Почему это признано «иностранным финансированием» — вопрос уже не ко мне, — подчеркнул журналист.

3 июня стало известно, что в реестр СМИ-иноагентов включены шестеро журналистов, в том числе Алексей Пивоваров и Олег Кашин (внесён в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента). Также в реестр попал бизнесмен Евгений Чичваркин (внесён в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента).