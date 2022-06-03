Минюст признал СМИ-иноагентами Олега Кашина и Алексея Пивоварова

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Шестеро журналистов, в том числе Алексей Пивоваров и Олег Кашин, включены в реестр СМИ-иноагентов Минюстом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также в реестр попал бизнесмен Евгений Чичваркин. Накануне в перечень НКО-иноагентов была включена томская региональная организация «Женский голос». Она занималась защитой прав женщин. В мае в реестр физлиц-иноагентов были внесен чемпион по шахматам Гарри Каспаров.

Ранее сообщалось, что российскому журналисту Александру Невзорову (внесён в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) и его жене Лидии власти Украины решили предоставить гражданство «за выдающиеся заслуги перед страной».

В свою очередь заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал ужесточить законодательство в отношении иностранных агентов, экстремистов и террористов. В своем Telegram-канале он отметил, что эти меры нужно принять в короткие сроки.