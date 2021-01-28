Бауманка, РГГУ и МГИМО возвращаются к очному обучению

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МГТУ имени Баумана, РГГУ и МГИМО возвращаются к очному обучению с 8 февраля, следует из сообщений высших учебных заведений.

С радостью спешим вам сообщить, что 8 февраля наш университет начинает работу в привычном очном формате! Все меры по предотвращению распространения COVID-19 сохраняются, — говорится в сообщении, передаёт РИА Новости.

Некоторое время назад о возвращении к очному обучению сообщили Финансовая академия при правительстве РФ и Российский университет дружбы народов.

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 19 138 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 3 793 810.

Согласно данным оперштаба, количество активных случаев составляет 492 901.

Число выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 26 775 человек — до 3 229 258. Жертвами COVID-19 стали 575 человек, всего зарегистрирован 71 651 летальный исход.

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