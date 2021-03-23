СК проведёт проверку после интервью скопинского маньяка

https://static.news.ru/photo/9760374e-8bff-11eb-ae1a-96000091f725_660.jpg Фото: youtube.com/Ксения Собчак

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил СУ СК по Рязанской области организовать процессуальную проверку по факту публикации интервью скопинского маньяка Виктора Мохова.

Официальный представитель СК Светлана Петренко уточнила, что поручение Бастрыкина касается отдельных высказываний Мохова, прозвучавших в интервью. Рязанское следственное управление должно будет дать этим высказываниям «надлежащую правовую оценку», передаёт РИА Новости. Ход и результаты проверки глава СК РФ поставил на контроль в центральном аппарате.

Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и заточил их в самодельном бункере на три с половиной года. Девушки стали секс-рабынями мужчины, одна из них родила от него троих детей, двое из которых выжили. Спастись похищенным удалось случайно, передав на волю записку. В результате Мохов был осуждён и провёл в местах лишения свободы 17 лет. На свободу он вышел 3 марта.

Скопинский маньяк после освобождения дал интервью Ксении Собчак. В ходе разговора он признался, что хочет «снова заняться» одной из своих жертв — Еленой Самохиной. Адвокат Тимур Маршани заявил, что данное высказывание не стоит считать угрозой, писал NEWS.ru. Юрист назвал реплику бравадой бывшего заключённого.