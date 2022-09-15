Бастрыкин поручил проверить забастовку рабочих на «Адмиралтейских верфях»

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил устроить проверку по факту нарушения прав рабочих на территории судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи», сообщили в пресс-службе СК РФ. Уточняется, что речь идет о забастовке со стороны 100 сотрудников подрядной организации «Эра».

Александр Иванович Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Санкт-Петербургу организовать по данному факту процессуальную проверку и доложить об обстоятельствах произошедшего, — сказано в сообщении пресс-службы.

По информации СКР, ход проверки поставят на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее «Фонтанка» писала, что рабочие организации «Эра» вышли на протест с требованием выплаты зарплаты. На видео, опубликованном в Telegram-канале газеты, недовольные скандировали: «Будут деньги, будет работа». Рабочие потребовали встречи с руководством.

Ранее сообщалось, что Белый дом начал поиски альтернативных видов транспорта для перевозки грузов в случае возможной остановки движения поездов из-за забастовки железнодорожников в США. Американская администрация пытается выяснить, какие цепочки поставок товаров столкнутся с серьезными сбоями. Большинство профсоюзов железнодорожников страны, которые представляют интересы 115 тысяч работников, объявили о начале забастовки по всем Штатам.