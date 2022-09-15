В США забили тревогу из-за забастовки железнодорожников Reuters: власти США ищут альтернативы для перевозок из-за забастовки железнодорожников

Фото: Paul Hennessy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Белый дом начал поиски альтернативных видов транспорта для перевозки грузов в случае возможной остановки движения поездов из-за забастовки железнодорожников в США, сообщает агентство Reuters. Отмечается, что американская администрация пытается выяснить, какие цепочки поставок товаров столкнуться с серьезными сбоями. Большинство профсоюзов железнодорожников страны, которые представляют интересы 115 тысяч работников, объявили о начале забастовки по всем Штатам.

Американская национальная железнодорожная пассажирская корпорация Amtrak на этом фоне приняла решение отменить все поезда дальнего следования. Американское руководство призывает профсоюзы и железнодорожные компании достичь договоренности, чтобы не допустить прекращения работы железнодорожной системы.

Ранее стало известно, что доходы России от экспорта нефти на мировой рынок в августе сократились до $17,7 млрд, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА). Это минимальный показатель объема доходов с марта 2022 года, падение составило $1,2 млрд.

Отмечается, что при этом общий объем российского экспорта нефти вырос на 220 тысяч баррелей в сутки в августе, до 7,6 млн баррелей в сутки. Тем не менее это на 390 тысяч баррелей в сутки меньше, чем до начала специальной операции на Украине. Общий объем добычи нефти в России, согласно прогнозам, сократится до 9,5 млн баррелей в сутки к февралю 2023 года, что на 1,9 млн баррелей в сутки меньше, чем в феврале 2022 года.