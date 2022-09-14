Доходы России от экспорта нефти упали до минимума с марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доходы России от экспорта нефти на мировой рынок в августе сократились до $17,7 млрд, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА). Это минимальный показатель объема доходов с марта 2022 года, падение составило $1,2 млрд.

Отмечается, что при этом общий объем российского экспорта нефти вырос на 220 тысяч баррелей в сутки в августе, до 7,6 млн баррелей в сутки. Тем не менее это на 390 тысяч баррелей в сутки меньше, чем до начала специальной операции на Украине.

Отмечается, что общий объем добычи нефти в России, согласно прогнозам, сократится до 9,5 млн баррелей в сутки к февралю 2023 года, что на 1,9 млн баррелей в сутки меньше, чем в феврале 2022 года.

Согласно июльским данным МЭА, доходы России от экспорта нефти в июне превысили $20 млрд, несмотря на снижение поставок на мировой рынок до минимума с августа 2021 года. В июне экспортная выручка России увеличилась на $700 млн и достигла $20,4 млрд, что на 40% выше среднего показателя прошлого года. В то же время ежедневный экспорт российской сырой нефти и нефтепродуктов упал на 250 тысяч баррелей и составил 7,4 млн баррелей.

Ранее заместитель министра энергетики России Павел Сорокин во время выступления на Петербургском международном газовом форуме заявил, что действия и санкции ряда стран Запада за последние 10 лет привели к потере потенциальной добычи нефти на пять-шесть миллионов баррелей в сутки. По его словам, эти недостающие объемы сейчас смогли помочь преодолеть мировой энергетический кризис.