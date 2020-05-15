Алибасов обжаловал отказ по иску к производителю «Крота»

https://static.news.ru/photo/9b0386f4-96b3-11ea-b054-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Жалобу продюсера Бари Алибасова на решение Мосгорсуда отказать в иске к производителю «Крота» принял Второй кассационный суд Москвы.

В суд поступила кассационная жалоба Алибасова, — сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Динара Муслимова.

Отмечается, что ранее пресненский районный суд Москвы принял решение отказать в иске Алибасову к сети гипермаркетов «Ашан» и ООО «АМС Медиа», производящему средство для очистки труб «Крот».

В июне Алибасов попал в реанимацию НИИ им. Склифосовского. Его представители сообщили, что он выпил средство для прочистки труб, перепутав его с соком. У продюсера диагностировали сильные ожоги пищеварительной системы, неделю он провёл в коме.

Алибасов оценил ущерб, причинённый его здоровью, в 85 млн рублей, а моральный вред — в 15 млн рублей, писал NEWS.ru.