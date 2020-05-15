Общество

Алибасов обжаловал отказ по иску к производителю «Крота»

16:27, 15 мая 2020
Фото: АГН Москва/Global Look Press

Жалобу продюсера Бари Алибасова на решение Мосгорсуда отказать в иске к производителю «Крота» принял Второй кассационный суд Москвы.

В суд поступила кассационная жалоба Алибасова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Динара Муслимова.

Отмечается, что ранее пресненский районный суд Москвы принял решение отказать в иске Алибасову к сети гипермаркетов «Ашан» и ООО «АМС Медиа», производящему средство для очистки труб «Крот».

В июне Алибасов попал в реанимацию НИИ им. Склифосовского. Его представители сообщили, что он выпил средство для прочистки труб, перепутав его с соком. У продюсера диагностировали сильные ожоги пищеварительной системы, неделю он провёл в коме.

Алибасов оценил ущерб, причинённый его здоровью, в 85 млн рублей, а моральный вред — в 15 млн рублей, писал NEWS.ru.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях