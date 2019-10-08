Пресненский районный суд Москвы принял решение по иску продюсера Бари Алибасова к сети гипермаркетов «Ашан» и ООО «АМС Медиа», производящему средство для очистки труб «Крот». Инстанция отказала знаменитости во взыскании с ответчиков 100 млн рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда.
Алибасов оценил ущерб, причинённый его здоровью, в 85 млн рублей, а моральный вред — в 15 млн рублей. В качестве соответчика по иску была привлечена страховая компания «Ингосстрах».
Ранее News.ru писал, что в суде прошло очередное заседание по иску Алибасова к производителю «Крота». В начале лета 2019 года продюсер выпил жидкость, спутав её с соком, из-за чего долгое время провёл без сознания в реанимации, получил ожог гортани, пищевода и желудка.
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