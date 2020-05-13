Барецкий решил написать гимн для нового российского региона

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В Министерстве труда констатировали, что уровень безработицы в России достиг 1,4 млн человек к началу мая, что в два раза выше, чем месяцем ранее. Эта цифра входила в прогнозы ведомства и, по оценке министра труда Антона Котякова, не является угрожающей.

Данная ситуация нами прогнозировалась. Я бы не стал говорить, что она является угрожающей на данном этапе, по одной причине: если бы правительство своевременно не принимало комплекс мер, направленных именно на...