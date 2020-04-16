Cтас Барецкий обвинил богатых россиян в завозе COVID-19 в Россию

https://static.news.ru/photo/d7c9fd44-7fd8-11ea-b204-fa163e074e61_660.jpg Фото: stas_bareckiy/instagram.com

Богатые россияне виновны в распространении коронавирусной инфекции в России. Именно они часто ездят в Европу, где сейчас бушует новая болезнь. Такое мнение высказал шоумен Стас Барецкий.

Италия, Испания — это их любимые места обитания. Потому что они виллы огромные себе там напокупали, ни для кого это не секрет. У состоятельных россиян за границей происходит секс с проститутками и всё такое. Естественно, они там подцепили этот коронавирус, и естественно, они его привезли в Россию, — отметил артист в интервью радиостанции «Говорит Москва».

При этом Барецкий заявил, что нулевым пациентом с COVID-19 в РФ мог оказаться российский олигарх Роман Абрамович. Бизнесмен якобы недавно прилетел в Москву, а потом отправился в Югру.

Ранее врачи установили личность нулевого пациента с коронавирусом в России. Им стал мужчина, который прилетел из Милана.

По состоянию на 16 апреля в России выявлено 27 938 случаев коронавирусной инфекции (+3448 за последние сутки), 2304 человека выздоровели. Болезнь унесла жизни 232 пациентов. В Москве диагноз COVID-19 поставлен 16 146 (+1370 за последние сутки) заболевшим, писал NEWS.ru.