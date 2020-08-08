Банк данных опекунов появился в России

https://static.news.ru/photo/a15d115a-dae7-11ea-be9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Правительство России упростило процедуру получения пособий опекунами и создало банк данных таких лиц — Единую государственную информационную систему социального обслуживания. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

До конца 2020 года в неё будут внесены сведения обо всех законных представителях несовершеннолетних детей и людей с инвалидностью. Система также будет содержать информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на социальную поддержку, в первую очередь на получение квартиры за счёт государства.

Кроме того, туда внесут сведения и о лишённых родительских прав гражданах. Это позволит защитить детей и тех, от имени кого действует опекун, а также исключить возможные злоупотребления, в том числе при продаже квартир и совершении других юридически значимых действий.

Премьер добавил, что база данных будет единой для всех органов исполнительной власти.

Это важный элемент «Социального казначейства», которое мы сейчас совместно создаём, — цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за пандемии коронавируса в России заработала практика онлайн-усыновления. Собеседование с сотрудниками органов опеки, психологическое обследование семьи, осмотр жилья и знакомство будущих родителей или опекунов с детьми проводят в режиме видеоконференции. Лично россияне только получают медицинские справки и забирают ребёнка домой.