Бананы могут признать социально значимым продуктом «Известия»: в России изучат вопрос о признании бананов социально значимым продуктом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минэкономразвития рассмотрит вопрос об отнесении бананов к категории социально значимых товаров. Такое распоряжение министерству дала правительственная комиссия по экономическому развитию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на протокол совещания от 24 марта.

Минэкономразвития обеспечить проработку вопроса о возможности отнесения бананов к категории социально значимых товаров в рамках рабочей группы по таможенному регулированию и ответным мерам во внешней торговле, — говорится в документе, который утвердил первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов.

Также в протоколе содержится предложение временно обнулить ставки таможенной пошлины на бананы. В настоящее время она составляет в базе 4%, но не менее 0,015 евро за килограмм. По данным издания, в последние годы импорт бананов в Россию составляет ежегодно порядка 1,3–1,6 млн тонн.

В Роспотребнадзоре подтвердили, что предложение по бананам как по социально значимой категории товаров находится на рассмотрении ведомства.

В настоящее время в перечень социально значимых входят 24 продукта, в том числе отдельные виды мяса и куры, мороженая неразделанная рыба, сливочное и подсолнечное масло, питьевое молоко, яйца, хлеб, мука, пшено, шлифованный рис, гречка, картофель, белокачанная капуста, репчатый лук, морковь, яблоки.



Эксперты предположили, что инициатива с бананами может являться намерением поддержать дружественные страны и укрепить отношения с ними. Кроме того, такой шаг будет вести к снижению цен на бананы и росту спроса на них на отечественном рынке.

По данным компании NielsenIQ, отслеживающей структуру покупок в торговых сетях, бананы являются самым популярным фруктом у россиян. В январе — октябре 2022 года на их долю приходилось почти 22% продаж всех фруктов. На долю яблок пришлось 19,6% продаж, мандаринов — 8,5%.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева предупредила, что в период весенней аллергии лучше отказаться от некоторых видов овощей и фруктов, в том числе от бананов, апельсинов и томатов. Специалист пояснила, что некоторые продукты могут негативно сказываться на организме, усиливая проявление аллергии у человека.