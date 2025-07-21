Банановый кофе с пышной пенкой — готовим освежающий десерт в стакане

Дальгона-кофе с бананом — яркий напиток, который удивляет не только вкусом, но и видом. Кремовая кофейная пена, нежное банановое молоко — и все это готовится за считаные минуты. Идеальный вариант для летнего завтрака или перерыва в разгар дня.
Ингредиенты:
- банановое молоко — 250 г;
- сахар — 200 г;
- растворимый кофе — 200 г;
- вода — 200 г.
Приготовление:
- Смешайте сахар, растворимый кофе и воду в равных пропорциях.
- Взбейте смесь ручным миксером до плотной устойчивой пены.
- Храните пену в холодильнике до суток, при необходимости взбейте повторно.
- Налейте банановое молоко в стакан и выложите сверху кофейную пену.
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