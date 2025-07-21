Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 19:31

Банановый кофе с пышной пенкой — готовим освежающий десерт в стакане

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Дальгона-кофе с бананом — яркий напиток, который удивляет не только вкусом, но и видом. Кремовая кофейная пена, нежное банановое молоко — и все это готовится за считаные минуты. Идеальный вариант для летнего завтрака или перерыва в разгар дня.

Ингредиенты:

  • банановое молоко — 250 г;
  • сахар — 200 г;
  • растворимый кофе — 200 г;
  • вода — 200 г.

Приготовление:

  1. Смешайте сахар, растворимый кофе и воду в равных пропорциях.
  2. Взбейте смесь ручным миксером до плотной устойчивой пены.
  3. Храните пену в холодильнике до суток, при необходимости взбейте повторно.
  4. Налейте банановое молоко в стакан и выложите сверху кофейную пену.

Ранее сообщалось о напитке, который активизирует мозг лучше кофе, без дрожи в руках и резкого спада энергии. Всего три натуральных ингредиента — и вы готовы к интеллектуальному марафону.

еда
напитки
десерты
кофе
молоко
бананы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский назвал возможную дату переговоров с Россией
SHAMAN прекратил участие в опере «Князь Владимир» из-за двух причин
Сочи или Геленджик: где дешевле отдохнуть летом 2025 года
В Италии сделали неожиданное заявление после отмены концерта Гергиева
Германия и США приблизились к важному соглашению по Украине
Маринованные абрикосы — новая классика зимней заготовки
Раскрыто, когда стену Цоя окончательно очистят от упоминаний о Технике
Путин посмертно наградил медалью «За храбрость» сторожа музея в Судже
Россиянка нанесла возлюбленному смертельный порез крышкой от сковородки
Задержанные из-за ЧП в Ростовской области поезда вводят в штатный график
Мирей Матье: история французской эстрадной легенды
18-летний спортсмен побил рекорд Олимпиады 1980 года
«Если скажу, придут пять дядек»: «жертва педофила» молила о помощи в Roblox
Хотят натравить Трампа на Россию: раскрыли подлый план британцев по Украине
Раскрыты детали повестки переговоров России и Украины
Названа истинная цель Украины на переговорах с Россией
В России остановили производство «Мирамистина»
Россиянам рассказали, как получить выплаты за пострадавшие от ливней машины
Котел в Мирнограде, решающая битва: новости СВО вечером 21 июля
Богомолов получил почетное звание от Путина: заслуги, связь с президентом
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада
Общество

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.