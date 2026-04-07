Бакский чизкейк, который взрывает мозг: карамельная корочка и кремовое безумие внутри

Этот чизкейк поражает своей нежностью и легкой текстурой, при этом оставаясь сытным и модным десертом. Его легко приготовить дома, а верхняя карамельная корочка с кремовой сердцевиной делает его по-настоящему особенным. Даже гурманы признают: это сочетание сводит с ума.

Ингредиенты:

сливочный сыр — 600 г;

яйца — 4 шт.;

сливки 33% — 200 мл;

сахар — 200 г;

мука или кукурузный крахмал — 30 г;

ванилин — 2 г;

соль — щепотка.

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 °C и застелите форму бумагой для выпечки. Взбейте теплый сыр с сахаром до гладкости, затем по одному добавьте яйца. Влейте сливки, всыпьте муку, ванилин и щепотку соли, аккуратно перемешайте до однородности.

Переложите массу в форму и запекайте 40–50 минут: верх должен сильно зарумяниться, а центр оставаться кремовым и желеобразным. Оставьте остывать 1–2 часа, затем уберите в холодильник минимум на 4 часа, лучше на ночь. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой, украсьте ягодами и при желании полейте карамелью или шоколадом.

