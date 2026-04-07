Бакский чизкейк, который взрывает мозг: карамельная корочка и кремовое безумие внутри

Этот чизкейк поражает своей нежностью и легкой текстурой, при этом оставаясь сытным и модным десертом. Его легко приготовить дома, а верхняя карамельная корочка с кремовой сердцевиной делает его по-настоящему особенным. Даже гурманы признают: это сочетание сводит с ума.

Ингредиенты:

  • сливочный сыр — 600 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • сливки 33% — 200 мл;
  • сахар — 200 г;
  • мука или кукурузный крахмал — 30 г;
  • ванилин — 2 г;
  • соль — щепотка.

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 °C и застелите форму бумагой для выпечки. Взбейте теплый сыр с сахаром до гладкости, затем по одному добавьте яйца. Влейте сливки, всыпьте муку, ванилин и щепотку соли, аккуратно перемешайте до однородности.

Переложите массу в форму и запекайте 40–50 минут: верх должен сильно зарумяниться, а центр оставаться кремовым и желеобразным. Оставьте остывать 1–2 часа, затем уберите в холодильник минимум на 4 часа, лучше на ночь. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой, украсьте ягодами и при желании полейте карамелью или шоколадом.

Ранее сообщалось, что классические пельмени с мясным фаршем знакомы каждому, но их вкус можно интересно разнообразить.

Проверено редакцией
Не как у всех: три необычных рецепта кулича с фруктами

Не как у всех: три необычных рецепта кулича с фруктами

Ореховый рай: 3 рецепта пасхальных куличей — от классики до диетических

Тесто без возни, начинка без хлопот. Королевская ватрушка с мясом — вкуснее самсы, съедается до крошки

Как только банка пустеет, я делаю новую. Эта капуста по-немецки хороша и как закуска, и как гарнир

Обычные ватрушки больше не пеку: нашла рецепт творожных завитушек с яблоком — нежнее и воздушнее
Марина Макарова
М. Макарова
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

