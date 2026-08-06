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06 августа 2026 в 08:43

Баклажаны и картофель на противень, а сами за соус: мусака с курицей, которая не перегружает, но греет душу

Фото: D-NEWS.ru
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Беру куриный фарш, картофель, баклажаны и варю густой бешамель — собираю мусаку, которая получается легче классической, но не теряет в насыщенности вкуса. Слои запеченных овощей, пряный мясной соус с корицей и тягучая сырная корочка делают это блюдо парадным и душевным одновременно.

Ингредиенты

Куриный фарш — 500 г, томаты консервированные рубленые — 400 г, лук репчатый — 150 г, масло оливковое — 70 мл, чеснок — 3 зубчика, корица молотая — 0,5 ч. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, баклажан — 600 г, картофель — 500 г, молоко — 1 л, сыр твердый — 150 г, масло сливочное — 50 г, мука пшеничная — 40 г, мускатный орех молотый — на кончике ножа.

Как готовлю

Сначала нарезаю картофель кружочками, а баклажаны — продольными пластинами, раскладываю на противнях, солю, сбрызгиваю маслом и запекаю при 180 градусах около 15 минут, чтобы держали форму. Тем временем в сковороде прогреваю лук с чесноком до прозрачности, добавляю куриный фарш и жарю, разбивая комочки, пока он не схватится. Вливаю томаты, приправляю корицей, солю, перчу и тушу на слабом огне полчаса.

Параллельно варю бешамель: растапливаю сливочное масло, вмешиваю муку до кремового цвета, тонкой струйкой вливаю молоко и мешаю до загустения, затем приправляю мускатным орехом и половиной тертого сыра.

Собираю мусаку слоями — картофель, мясной соус, баклажаны, поливая каждый уровень бешамелем. Сверху заливаю остатками соуса, посыпаю сыром и запекаю до аппетитной румяной корочки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Переживал, что куриный фарш выйдет суховатым, но бешамель сделал свое дело — мясной слой остался сочным и нежным. Удивило, как тонко корица раскрывается именно с курицей, не перебивая, а будто подсвечивая вкус.

Мой совет: нарезайте баклажаны чуть толще картофеля, тогда при запекании они сохранят приятную упругость и не превратятся в кашу.

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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