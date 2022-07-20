Байкер Хирург: в домах «Ночных Волков» в Европе идут обыски

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Александр Залдастанов

Лидер байкерского клуба «Ночные Волки» Александр Залдастанов (Хирург) заявил, что домах членов мотоклуба в Европе проходят обыски и аресты, передает РИА Новости. 19 июля стало известно, что Залдастанов и члены «Ночных Волков» попали в новый санкционный список ЕС против России.

Несколько дней назад во многих домах «Ночных Волков» начались обыски, давление и даже аресты. Людям задавали какие-то идиотские вопросы, какие-то завуалированные угрозы и прочее. Все это говорит о том, что так называемые западные партнеры очень боятся нарастающего противодействия, — сказал он.

19 июля издание EUobserver со ссылкой на источники раскрыло содержание нового пакета санкций против РФ. Под очередные рестрикции Евросоюза попадут Уральская горно-металлургическая компания, Сбербанк (санкции против него будут ужесточены) и представители байкерского клуба «Ночные Волки». В санкционный список дополнительно попали мэр Москвы Сергей Собянин, российские актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, а также глава Ростеха Сергей Чемезов.