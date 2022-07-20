Лидер байкерского клуба «Ночные Волки» Александр Залдастанов (Хирург) заявил, что домах членов мотоклуба в Европе проходят обыски и аресты, передает РИА Новости. 19 июля стало известно, что Залдастанов и члены «Ночных Волков» попали в новый санкционный список ЕС против России.

Несколько дней назад во многих домах «Ночных Волков» начались обыски, давление и даже аресты. Людям задавали какие-то идиотские вопросы, какие-то завуалированные угрозы и прочее. Все это говорит о том, что так называемые западные партнеры очень боятся нарастающего противодействия,сказал он.

19 июля издание EUobserver со ссылкой на источники раскрыло содержание нового пакета санкций против РФ. Под очередные рестрикции Евросоюза попадут Уральская горно-металлургическая компания, Сбербанк (санкции против него будут ужесточены) и представители байкерского клуба «Ночные Волки». В санкционный список дополнительно попали мэр Москвы Сергей Собянин, российские актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, а также глава Ростеха Сергей Чемезов.

 

 

 