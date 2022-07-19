В новый список санкций Евросоюза против России попали 55 человек Глава МИД Франции объявила о новых санкциях против России

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В новый антироссийский санкционный список ЕС попали 55 человек, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна на заседании комиссии по международным делам в Сенате, передает РИА Новости. Она добавила, что очередные рестрикции также были наложены на импорт золота из России. Конкретные имена из списка министр не озвучила.

18 июля в в Брюсселе мы усилили санкции против РФ. Мы ввели запрет на импорт золота из России. Также мы усилили индивидуальные санкции, приняв дополнительные ограничительные меры против ряда лиц. Эти меры коснулись 55 человек, — сообщила Колонна.

Ранее 19 июля издание EUobserver со ссылкой на источники раскрыло содержание нового пакета санкций против РФ. Под очередные рестрикции Евросоюза попадут Уральская горно-металлургическая компания, Сбербанк (санкции против него будут ужесточены) и представители байкерского клуба «Ночные Волки». В санкционный список дополнительно попали мэр Москвы Сергей Собянин, российские актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, а также глава Ростеха Сергей Чемезов.