Байден призвал американцев носить маски

https://static.news.ru/photo/d4f6c53a-22b6-11eb-8ab8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard B. Levine via www.imago-/Global Look Press

Маски для защиты от COVID-19 призвал носить победивший на выборах в президенты США Джо Байден. Об этом он заявил в ходе брифинга, трансляция велась на его странице в Twitter.

Самое эффективное, что можем сделать, чтобы остановить распространение COVID, — носить маску, — цитирует Байдена «Газета.ру».

При этом Байдена заявил, что в ближайшем будущем маска остаётся самым сильным оружием против вируса. Он добавил, что американцы будут носить маски, это позволит спасти десятки тысяч жизней.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США на 9 ноября выявлено более 9,9 млн случаев COVID-19, из них более 237 тысяч — с летальным исходом.

Ранее президент США республиканец Дональд Трамп обвинил своего соперника на выборах демократа Джо Байдена в стремлении ввести в стране на несколько лет режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Так же Трамп утверждал, что победа Байдена на президентских выборах в Соединённых Штатах отсрочит появление американской вакцины от коронавируса.

Как писал NEWS.ru, бывший президент США Барак Обама обвинил Трампа в высоких показателях по заражению населения страны коронавирусом. По его словам, гражданам не следует ждать от нынешнего президента защиты во время пандемии.