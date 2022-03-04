Байден пообещал ввести санкции против российских олигархов и их семей

Читайте нас в Google Новости

Санкции против ряда российских олигархов и их семей собирается ввести президент США Джо Байден. Об этом сообщила журналист агентства Вloomberg Дженнифер Джейкобс.

Байден готов сегодня ввести санкции против ряда российских олигархов и их семей, — заявила она.

По её словам, санкции будут соответствовать контрмерам ЕС, но станут «шире». Они будут включать запрет на поездки олигархов в США.

1 марта Еврокомиссия опубликовала cписок российских бизнесменов и чиновников, которых добавят в санкционный перечень 2014 года к сотням представителей российского политического и военного истеблишмента.

Среди них глава «Роснефти» Игорь Сечин, бизнесмен Алишер Усманов, владелец «Северстали» Алексей Мордашов, предприниматели Михаил Фридман и Пётр Авен, бизнесмен Сергей Ролдугин, владелец Volga Group Геннадий Тимченко, а также президент ВТБ Андрей Костин.

24 февраля Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины.