Байден пообещал ввести санкции против российских олигархов и их семей
Александр Чеков
Александр Чеков
19:11, 03 марта 2022
Джо БайденФото: Kevin Dietsch / Pool via CNP /Me/Global Look Press
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Санкции против ряда российских олигархов и их семей собирается ввести президент США Джо Байден. Об этом сообщила журналист агентства Вloomberg Дженнифер Джейкобс.
Байден готов сегодня ввести санкции против ряда российских олигархов и их семей, — заявила она.
По её словам, санкции будут соответствовать контрмерам ЕС, но станут «шире». Они будут включать запрет на поездки олигархов в США.
1 марта Еврокомиссия опубликовала cписок российских бизнесменов и чиновников, которых добавят в санкционный перечень 2014 года к сотням представителей российского политического и военного истеблишмента.
Среди них глава «Роснефти» Игорь Сечин, бизнесмен Алишер Усманов, владелец «Северстали» Алексей Мордашов, предприниматели Михаил Фридман и Пётр Авен, бизнесмен Сергей Ролдугин, владелец Volga Group Геннадий Тимченко, а также президент ВТБ Андрей Костин.
24 февраля Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины.